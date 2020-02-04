لليوم الرابع تتواصل المتعة والإثارة في مهرجان القريات الدولي للطيور

سلطان الهوير (صدى):

شهد مهرجان القريات الدولي للطيور في يومه الرابع إقبالاً من الزوار للاستمتاع بالعروض والفعاليات الترفيهية الشيقة ومسابقات للأطفال، حيث شهد المسرح الرئيسي ومسرح الطفل عدة أنشطة وفعاليات متنوعة، استمتع من خلالها الحضور حيث شارك الأطفال في المسابقات الخفيفة والألعاب الحركية مع فرقة كواكب المرح الترفيهية ، وكان للجالية السودانية حضور جميل ومشاركه فريدة مع عادات وتقاليد الزواج في السودان والتي أسعدت الحضور وتفاعل معها الجميع.

وواصلت معارض المهرجان استقبال الزوار وإطلاعهم على مشاركاتهم وكان لخيمة المعارض والخيمة التراثية تواجد فعال لاستقبال الزوار، كما واصل عازف الربابة ابداعيه داخل خيمة الضيافة،

وبهذة المناسبة وجهت اللجنة المنظمة للمهرجان الدعوة للمواطنين والوافدين لحضور الفعاليات اليومية للمهرجان

وان هناك جوائز قيمة تشمل جوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية بالاضافه للجائزة الكبرى سيارة