بالفيديو.. غادة عبد الرازق تظهر برفقة حفيدتها

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، في فيديو جديد برفقة برفقة حفيدتها وهي تهنئها بعيد ميلادها.

ونشرت غادة عبد الرازق مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام؛ معلقة: ” كل سنة و انتى طيب يا روح قلب جوجو “؛ لتثير الجدل بين متابعيها الذين قالوا أن هناك شبهًا كبيرًا بينهما.

وتواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مشاهد فيلمها الجديد حفلة 9 والتى تجسد فيه شخصية تدعى روز، والتي تدور أحداثع في إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.