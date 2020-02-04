بالفيديو .. سفارة الكويت بالمملكة تتقدم ببلاغ ضد سعودي أساء للشعب الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

تقدمت سفارة الكويت في المملكة ببلاغ ضد أحد المواطنين من نشطاء التواصل الإجتماعي والذي أساء إلى دولة الكويت عبر فيديو بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” .

ومن المقرر أن تحقق الجهات الأمنية مع الشاب الذي تحدث بطريقة استفزازية عن الكويت لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وكان الشاب قد ظهر في فيديو مثير للجدل يسخر فيه من الشعب الكويتي الشقيق زاعماً انتشار بيوت الدعارة بالكويت وخروج أبناء الكويت في الإجازات بحثاً عن المتعة وغيرها من الأوصاف التي أثارت غضب الكويتيين وتستوجب المحاسبة .