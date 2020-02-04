بالفيديو .. سفارة الكويت بالمملكة تتقدم ببلاغ ضد سعودي أساء للشعب الكويتي
تقدمت سفارة الكويت في المملكة ببلاغ ضد أحد المواطنين من نشطاء التواصل الإجتماعي والذي أساء إلى دولة الكويت عبر فيديو بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” .
ومن المقرر أن تحقق الجهات الأمنية مع الشاب الذي تحدث بطريقة استفزازية عن الكويت لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وكان الشاب قد ظهر في فيديو مثير للجدل يسخر فيه من الشعب الكويتي الشقيق زاعماً انتشار بيوت الدعارة بالكويت وخروج أبناء الكويت في الإجازات بحثاً عن المتعة وغيرها من الأوصاف التي أثارت غضب الكويتيين وتستوجب المحاسبة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 1 ساعة
البعض من السعوديين اقل ما يقال عنهم انهم مثل (حشرات الضوء) التي تلقي بنفسها عليه وتحترق
الابهاوي[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ما هي لهجه سعودي
.[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 55 دقيقة
هذا مو سعودي هذا متسعود .
ومن لهجته انه من ( ابو شكيم)
حتىخشته ولحيته فاضحته .
لكن الشعب السعودي والكويتي اخوان وبينهم قرابة ونسابه تجمعهم .
ومن ايام المكلك عبدالعزيز والعلاقات السعوديه الكويته علاقه محبه واحترام مرور ا بحرب الخليج حتى يومنا هذا والشعبين تجمعها اكثر من علاقة اخوه.
هذا ابو شكيب خذا الجنسيه وصدق انه سعودي اصل وفصل.
العرجاني[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا غير سعودي وكان في الكويت غير محدد الجنسيه واقول له انطم واكل —- السعوديه والكويت لا فرق بينهم ولا انت هكري غير معروف يا قليل الادب كا سرين عينك هل الكويت
استغفرالله[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم اجرنا من مضلات الفتن
الابهاوي[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 49 دقيقة
احلف بالله انه لو يمسكونه سعوديين ان يدوس وجهه هذا ما هو سعودي هذا مهجن حيوان حقير
منطق[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللهجة سوري او لبناني
زائر[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 29 دقيقة
يخسى مو سعودي القذر هذا يادبونه الرجال ويصير عبره جزاء كلامه الكذاب قبح الله وجهك -الكويت علي العين والراس ونعم فيهم
صرييح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
من سحمة خشته واسلوبه القذر واضح انه شامي يريد اثاره الثور…….
fares[ عدد التعليقات: 1451 ] نشر منذ 26 دقيقة
بيجبوه الرجال ان شاء الله
المليليح[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 25 دقيقة
اصلا من يوم شفته يقلد الحريم ويتميلح ويبي يضحكهم ويصير مهرج وقتها عرفت انه عديم النخوه والرجولة