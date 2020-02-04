فتاة تقطع لسان حبيبها أثناء قبلة حميمية

واشنطن(صدى):

قطعت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 27 عاماً لسان صديقها، خلال قبلة محمومة بينهما، حيث تم إسعافه إلى المستشفى التي تمكنت من أعادت الجزء المقطوع من اللسان.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الفتاة التي تم ألقاء القبض عليها لاحقاً، بررت فعلتها بأن صديقها قام بلدغها أثناء تقبيلها، ما دفعها إلى عض لسانه وقطعه.

وأضافت أنه من المقرر محاكمة السيدة ومنح الضحية 25 ألف دولار كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تسببت فيها صديقته ، مشيرة إلى أنها قد تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام .