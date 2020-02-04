حلا الترك تشكو والدتها للنيابة

أميرة خالد(صدى):

كشفت جدة الفنانة حلا الترك، عن وجود أزمة جديدة بين الأخيرة ووالدتها منى السابر وصلت لحد النيابة، حيث كانت السابر قد أفادت بأنها تتعرض للابتزاز والتهديد من قبل سيدة لم تكشف عن اسمها، ليتم التكهن بأنها جدة أولادها.

وقالت منى السابر حينها، أنها لا تخشى من التهديد أو الابتزاز لأنها ببساطة لم ترتكب أي خطأ في حق أي شخص ولم تعتد على أحد؛ لافتة إلى أن كل ما تريده هو أولادها، وأن ما تفعله الآن ليس بهدف كسب تعاطف كما هي تدعي.

وعلقت مها الترك جدة حلا الترك في حساب متضامن مع منى السابر بتعليق مفاجئ كشف في مضمونه عن وجود شكوى تقدمت بها حلا الترك ضد والدتها في النيابة.