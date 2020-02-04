إلزام شركة بتعويض الجمهور بسبب رونالدو

وكالات(صدى):

ألزمت محكمة في كوريا الجنوبية، شركة مُنَظِمة محلية بدفع تعويضا للجمهور بسبب عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية لفريقه يوفنتوس الإيطالي في سيول الصيف الماضي.

واشتعل غضب الجماهير الكورية الجنوبية في يوليو الماضي بسبب عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

وكان رونالدو على وجه الحملة الترويجية التي قامت بها وكالة “ذي فيستا” من أجل المباراة، ما جعل التذاكر باهظة الثمن تنفد في أقل من ثلاث دقائق؛ ليرفع اثنين من المشجعين المحليين دعوى قضائية ضد “ذي فيستا” بتهمة الدعاية الكاذبة.

وفي السياق نفسه، قضت محكمة مقاطعة إينشيون على الشركة المروجة بأن تدفع لكل منهما 371 ألف وون، من دون أن تصدر أي حكم أو غرامة بحق يوفنتوس أو رونالدو.