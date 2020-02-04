أمانة الشرقية تبدأ تجربتها الأولى باستخدام المواد المالئة لمعالجة هبوطات الشوارع باستخدام التقنيات الحديثة

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اطلاق تجربتها الأولى في معالجة هبوطات الشوارع، وذلك في إطار سعيها للوصول الى أفضل الطرق في معالجة الهبوطات .

و تسعى أمانة الشرقية لاستخدام التقنيات الحديثة في إصلاح مشاكل الطرق والشوارع الرئيسية، وبدأت الأمانة في استخدام المواد المالئة منخفضة المقاومة Controlled Low Strength Material ( CLSM) في أعمال الدفان بالحفريات بعد تمديد الخدمات، حيث أن هذه المواد ليست خرسانة أو بديلا للخرسانة ولكنها مواد مالئة منخفضة المقاومة وتتميز بقدرتها الفائقة على التغلغل والإنسيابية داخل أي قالب من الحفرية، إضافةً إلى سهولة أعمال الصب وتقليل وتوفير الوقت وعدد العمالة والمعدات في أعمال الدفان بالطرق التقليدية.

وأشارت الى أنها توفر بيئة عمل آمنة وتقلل من مستوى الضوضاء الناتجة عن تنفيذ أعمال الردم بالطريقة التقليدية وكذلك تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة للخدمات لاحقاً، موضحة أنه نظراً للصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية من وجود خدمات قائمة داخل الحفرية سواء على نفس المسار أو متعارضة ومتداخلة مع الخدمات قيد التنفيذ ، الأمر الذي يصعب معه تواجد المعدات اللازمة للدمك في تلك المناطق وكذلك حول غرف التفتيش .

لذا تحرص الأمانة من خلال الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع للبحث المستمر في تطوير سبل علاج المشاكل التي تتعرض لها الطرق ، وذلك للحد من تكرار الهبوطات والتشققات على مسار حفريات المرافق العامة بالطرق والشوارع والتي تعتبر من الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.

وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية على مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العالية (JET PATCHER) جت باتشر، والتي وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة البدء باستخدام هذه المعدة ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وذلك ضمن خططها الرامية لاستخدام التقنيات الحديثة في معالجة حفر الشوارع .