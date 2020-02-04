طفل يبتكر روبوت لتوصيل الدواء إلى كبار السن وذوي الإعاقة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

ابتكر الطفل عبدالإله الجعيدي، روربوت يُمكنه توصيل الدواء للمرضى الذين يعيشون بمفردهم، ويُطلق جرسًا للتنبيه بموعد الدواء.

وأكد الطالب الجعيدي، أنه ابتكر الروبوت بعدما لاحظ معاناة جده المريض في الحصول على الدواء، مضيفًا أن الروبوت يقوم بحفظ الدواء في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة، و يعمل بشرائح طاقة شمسية مزود بها.

وأفاد بأنه يقوم بإيصال الدواء إلى المريض، ويطلق جرسًا للتنبيه بموعد الدواء ويتحرك نحو المريض ليتمكن من تناول الدواء، ثم يعود مرة أخرى لمنطقة التخزين.

وأشار إلى أنه يعمل على تزويد الروبوت بأذرع؛ حتى يتمكن من مساعدة ذوي الإعاقة ويمنحهم الدواء بنفسه.