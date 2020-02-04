«تويتر» تعترف بوجود ثغرة خطيرة تُستغل للقرصنة

وكالات(صدى):

أقرت منصة «تويتر»، بوجود ثغرة خطيرة في تطبيقها عبر نظام تشغيل «أندرويد»، إذ يمكنه الكشف عن رقم هاتف المستخدم.

وأكدت المنصة، أن هناك ثغرة في ميزة «مطابقة الجهات الفاعلة»، حيث يمكن استغلالها في اكتشاف أرقام هواتف المستخدمين، ومعرفة معلوماتهم الشخصية.

يذكر أن تلك الميزة تعمل على إمكانية بحث المستخدم عن جهات الاتصال باستخدام أرقام هواتفهم، فيما أفادت المنصة أنها رصدت حالات استغلال من الحسابات للسيطرة على حسابات المشاهير.

وأشارت إلى أن الهجمات كانت قادمة من 3 دول فقط هي: «إيران، إسرائيل، ماليزيا»، مطالبة المستخدمين بتغيير كلمات السر الخاصة بهم.