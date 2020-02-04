ثلاث شباب يخطفون فتاة كويتية ويهتكون عرضها

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت فتاة كويتية مراهقة لجريمة صادمة ، بعدما خطفها ثلاثة أشخاص وقام أحدهم بالإعتداء عليها جنسياً ثم أعادوها إلى حيث كانت ولاذو بالفرار !

وفي التفاصيل ، فقد أبلغ ذووا الفتاة عن اختفائها ظناً منهم أنها هاربة ، وواصلت الجهات الأمنية البحث عنها حتى عثرت عليها أمام أحد الفنادق الذي كانت تتجول حوله حين وقعت الجريمة .

وروت الفتاة ” 18 ” عام الجريمة المشينة ، مشيرة إلى أنها كانت تتجول أمام الفندق وفاجأها ثلاث أشخاص بتقييدها والزج بها في سيارة ثم قادوها إلى منزل واحد منهم “كان خاوياً حينها ” وقام المجرم بهتك عرضها ، ثم أعادوها وفروا هاربين ، ولا زالت الجهات الأمنية تجري بحثها وتحرياتها عن المجرمين .