تحديد مصير فهد المولد مع الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن نية إدارة نادي الاتحاد في تسوية الخلافات مع اللاعب فهد المولد، وتسليمه مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكدت المصادر، أن إدارة النادي عقدة جلسة مصغرة مع اللاعب خلال الأيام الماضية؛ للحديث عن عقده وتم الاتفاق على تنظيم برنامج إعدادي له في فرنسا.

وكان اللاعب قد أعلن عن تمسكه باللعب في صفوف ناديه، وذلك ردًا على ما تردد بشأن انتقاله للنصر.

يأتي ذلك بعد رفع عقوبة الموقعة عليه بعد ثبوت تناوله للمنشطات في مايو الماضي، وعلى أثرها توقف عن ممارسة كرة القدم لمدة عام.