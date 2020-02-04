تحديد مصير فهد المولد مع الاتحاد
كشفت مصادر، عن نية إدارة نادي الاتحاد في تسوية الخلافات مع اللاعب فهد المولد، وتسليمه مستحقاته المالية المتأخرة.
وأكدت المصادر، أن إدارة النادي عقدة جلسة مصغرة مع اللاعب خلال الأيام الماضية؛ للحديث عن عقده وتم الاتفاق على تنظيم برنامج إعدادي له في فرنسا.
وكان اللاعب قد أعلن عن تمسكه باللعب في صفوف ناديه، وذلك ردًا على ما تردد بشأن انتقاله للنصر.
يأتي ذلك بعد رفع عقوبة الموقعة عليه بعد ثبوت تناوله للمنشطات في مايو الماضي، وعلى أثرها توقف عن ممارسة كرة القدم لمدة عام.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 16 دقيقة
اشبعتوا قضية فهد المولد كلام بكل تفاصيلها
لكن وش صار مع طبيب النادي اللي تم القبض عليه بمطار الملك خالد الدولي ومعاه حبوب الكبتاغون المحظورة ؟؟
ولماذا هذا التكتيم الاعلامي على القضية ؟؟
والا انه اجنبي ماي يناله العقاب مثل ابن البلد
والا واسطة النادي قوية لدرجة ما قبض عليه ولا حقق معاه بل خرج من المطار كأي مسافر اخر ؟؟
ياليت تشبعون موضوع الطبيب من التحقيقات الصحفية مثل ما تلاحقون ابناء البلد