وزير السجون البريطاني السابق يدعو للتعلم من التجربة السعودية الناجحة في مكافحة الإرهاب
أشاد وزير السجون البريطاني السابق روري ستيوارت بإجراءات المملكة في مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل ، داعياً إلى الإقتداء بالتجربة السعودية الناجحة والتعلم منها .
وقال “ستيوارت ” في لقاء مع “بي بي سي ” البريطانية ” : إنه على بريطانيا أن تتعلم من المملكة العربية السعودية مكافحة التطرف وإعادة التأهيل.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على أساليب قاسية ، بينما تعاملت المملكة العربية السعودية مع الإرهاب بأسلوب أكثر حكمة مع التأكيد على توفر معلومات لدى السلطات الأمنية أكثر من الأفراد وإزالة التطرف من جذوره ، ووجود برامج لإعادة التأهيل .
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