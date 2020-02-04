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وزير السجون البريطاني السابق يدعو للتعلم من التجربة السعودية الناجحة في مكافحة الإرهاب

وزير السجون البريطاني السابق يدعو للتعلم من التجربة السعودية الناجحة في مكافحة الإرهاب
الرياض(صدى):

أشاد وزير السجون البريطاني السابق روري ستيوارت بإجراءات المملكة في مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل ، داعياً إلى الإقتداء بالتجربة السعودية الناجحة والتعلم منها .

وقال “ستيوارت ” في لقاء مع “بي بي سي ” البريطانية ” : إنه على بريطانيا أن تتعلم من المملكة العربية السعودية مكافحة التطرف وإعادة التأهيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على أساليب قاسية ، بينما تعاملت المملكة العربية السعودية مع الإرهاب بأسلوب أكثر حكمة مع التأكيد على توفر معلومات لدى السلطات الأمنية أكثر من الأفراد وإزالة التطرف من جذوره ، ووجود برامج لإعادة التأهيل .


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