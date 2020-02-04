شاهد.. القبض على مُطلق النار بسلاح رشاش في طريف
تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على مُطلق النار بسلاح رشاش في محافظة طريف.
وأظهر مقطع فيديو، شاب في العشرينيات من عمره وهو يُطلق وابلًا من الرصاص في الهواء الطلق.
ووثّق المقطع، شباب الشاب والذي علّق قائلًا : «يعطيك العافية أخوي فواز».
ولاقى الفيديو، ردود فعل غاضبة من المواطنين، مؤكدين أنه لا علاقة بين المرجلة وإطلاق النار.
.[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه وعلى من اعطاه السلاح.
يا ترى يا جاهل يا مطلق الرصاصات في الهواء وين نزلت هالرصاصات ، على حيوان مسكين ولا رجل مسن ولا طفل او طفله ولا على شاب يقود سيارته ولا على اي انسان يكون ماشي في الطريق في امان الله ونزلت على رأسه هذه الرصاصات؟؟؟؟
هذه ليست رجوله بل هذا الجهل والقتل المتعمد بعينه والله.
ما اقول الا حسبي الله عليه ، وليش السلاح اصلن في البيت.
نحن الحمدلله في بلد الامن والامان،ولسنا في دول فيها حرب وفوضى يالله لك الحمد!!
ياليت ثم ياليت ثم ياليت يتم
سجنه مده كافيه لا تقل عن 5 سنوات ليتعض ويتعض غيره من الجهله.
مسائلته ومسائلة ولي امره من اين اتى بالسلاح وسجنه حتى يقر ويعترف من اين اشتراه حتى يتوصلوا الى رئيس العصابه اللي يبيع ويستورد الاسلحه.
فرض غرامه ماليه كبيره ولا يخرج من السجن هو ووالده الا بعد تسديد الغرامه.
التشهير به في الصحف المحليه ونشر صورته واسمه.
والله ..ثم والله.. ثم ..والله لو يعمل بهذا الاجراء ، لختفى مثل هؤولاء من الكلاب المهايطين.
واذا هو يحب السلاح يودونه للحد الجنوبي لمدة شهر على الاقل ، ليعرف ويتعرف للاستخدام الصيحيح للسلاح وفيما يستخدم .
فهو ليس للعب واللهو.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 1 ساعة
البعض يرى اكتمال رجولته عبر مثل هذه التصرفات.
نسى أن المجندات في الجيش الإسرائيلي وسط بلاد العرب يرمون بشتى أنواع الأسلحة والذخائر المعارك.
وليس جلوس عند بابا وماما ويهايطون أمام كاميرات الجوالات