شاهد.. القبض على مُطلق النار بسلاح رشاش في طريف

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على مُطلق النار بسلاح رشاش في محافظة طريف.

وأظهر مقطع فيديو، شاب في العشرينيات من عمره وهو يُطلق وابلًا من الرصاص في الهواء الطلق.

ووثّق المقطع، شباب الشاب والذي علّق قائلًا : «يعطيك العافية أخوي فواز».

ولاقى الفيديو، ردود فعل غاضبة من المواطنين، مؤكدين أنه لا علاقة بين المرجلة وإطلاق النار.