«تعليم القنفذة» تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة تعليم القنفذة باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين بمسمى حارس ومراسل مكتبي (مستخدم) على المرتبة (31) وعلى بند العمال فئة (أ) ، وذلك وفقاً للشروط التالية :

1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

2. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

3. سلامة المظهر والحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل.

4. أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة.

5. إثبات التسجيل في “ساعد ” .

6. أن لا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

7. لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق ، وستتم المفاضلة حسب احتياج كل قطاع على حدة

وحول موعد التقديم أوضحت أنه متاح يوم 10 / 6 / 1441 هـ وحتى تاريخ 18 / 6 / 1441 هـ ، وذلك عبر الرابط التابب : هنـــــــــــــا