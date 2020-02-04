بالصور.. ضبط عمالة تغش الأرز في الرياض

الرياض(صدى):

ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار في الرياض عمالة وافدة تقوم بالغش في الأرز بالتعبئة في أكياس علامات تجارية شهيرة يتم جمعها من المطاعم والمحال التجارية، من ثم إعادة تعبئتها بنوعية أرز رديئة وأقل جودة قبل بيعها في الأسواق.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق عثرت في المستودع التي داهمته على 19500 كيس أرز تحمل علامات تجارية شهيرة تم تعبئتها وترصيصها قبل وضع أختام الشركات الخاصة بالأرز لإيهام المستهلك بأنها أصلية.

وأضافت أن هذه الكميات الرديئة تقوم العاملة بتسويقها على المحلات التجارية الصغيرة في الأسواق الشعبية.