انخفاض نسبة الوفيات بين الذاهبين لعملهم بـ «الدراجة الهوائية»

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة نيوزيلندية، أجرتها دكتور كارولين شو من قسم الصحة العامة في جامعة أوتاجو، عن انخفاض نسبة الوفيات بين الذين يذهبون إلى عملهم باستخدام الدراجات الهوائية وذلك بنسبة 13%.

ويأتي ذلك نتيجة للفوائد الصحية للنشاط البدني؛ حيث لم يكن هناك انخفاض في معدل الوفيات لهؤلاء الذين ذهبوا إلى العمل سيرا على الأقدام أو بوسائل النقل العام؛ فيما قالت الباحثة أنه يتم الترويج “للنقل النشط” كوسيلة للتصدي لقضايا الصحة والبيئة.

وفي السياق نفسه، أوضحت كارولين شو، أن الربط بين وسائل النقل المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي والنقل العام وبين النتائج الصحية مازال غير واضح.