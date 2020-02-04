بالصور : محافظ أضم يبدأ جولاته التفقدية لمراكز المحافظة

حامد العمري (صدى):

قام محافظ أضم عمر بن عامر السفياني بجولة تفقدية لمركز ربوع العين ، ومركز حقال ، ومركز المرقبان .

التقى خلال جولته برؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المراكز ، وقد استمع محافظ أضم لمطالب الاهالي ، وحث رؤساء المراكز على بذل المزيد من الجهد لخدمة الأهالي .

رافق ” السفياني” في هذه الزيارة رؤساء الإدارت الحكومية بالمحافظة ، مدير شرطة أضم الرائد سعيد الربيعي ، ورئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني ، ومدير مستشفى أضم العام أ/عبده البركاتي ، ومدير فرع الزراعة والمياه والبيئة المهندس سلمان المتعاني ، ومدير مكتب المياه أ/ سالم الحساني .