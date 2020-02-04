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بالفيديو.. سائحة بريطانية: لم أشاهد بلدًا مدهشًا مثل السعودية

بالفيديو.. سائحة بريطانية: لم أشاهد بلدًا مدهشًا مثل السعودية
علي القحطاني(صدى):

أكدت سائحة بريطانية إنها تفاجأت بما رأته منذ اليوم الأول لوصولها إلى العاصمة الرياض، معربة عن سعادتها البالغة بالتجربة ” المدهشة “، على حد وصفها.

وقالت السائحة البريطانية، أنها ذهبت برفقة أصدقائها إلى منطقة “وينتر وندرلاند” التي تُعتبر من أهم وأبرز الأماكن الترفيهية في موسم الرياض، لافتة إلى أن لطافة الترحيب والاستمتاع لم تجدهما في أي مكان آخر من قبل.

وأوضحت الفتاة البريطانية، أنها لم تشاهد يوماً بلداً مدفوعاً وعاقداً العزم على التغيير بأكمله كالمملكة، كما أنها لا يمكنها وصف الجمال الذي رأته بالكلمات، فهي بحاجة إلى قاموس كبير حتى تتمكن من ذلك.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 49 دقيقة

العسى الموسم عجبك بس؟

[ عدد التعليقات: 1324 ] نشر منذ 36 دقيقة

المهم الحذر والانتباه..من العلاقات الحميمة او الإباحية عند المواقع الأثرية ومن ثمة بيعها لشركات افلام ال porno

كما حدث من بعض السياح في المغرب ومصر،

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 10 دقائق

طبعا اكيد مدهشة من زمان لديكم وليس من اليوم !
الله يحفظ بلاد الاسلام والمسلمين ويحميها

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