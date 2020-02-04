الطلاب العائدون من ووهان يروون تجربتهم المريرة مع «مدينة الأشباح»

عادل الحربي(صدى):

كشف الطلاب المبتعثون العائدون من الصين تجربتهم المريرة في مدينة ووهان الصينية قبل إجلائهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين .

ووصف الطالب عبد الرحمن الطريمان الواقع المأسوي في ووهان بأنها أصبحت مدينة أشباح خالية حيث أغلقت المحلات التجارية ولم تتوفر السلع الغذائية بالأسواق ، وحتى الأدوية والكمامات نفذت تماماً في ظل انعزال المدينة والإقبال الجنوني على الشراء من قبل السكان خوفاً من نفاذ السلع .

وأضاف أنه ظن في البداية أن الأمور ستهدأ لكنها ازدادت سوءاً حتى تفاجأ بإنعدام جميع وسائل المواصلات وإغلاق جميع المنافذ ، فقام بالإتصال بسفارة المملكة التي تفاعلت معه .

وتابع الطالب عبد الحكيم آل الشيخ أنهم ظلوا معزولون في منازلهم حتى تواصل معهم السفير تركي الماضي وأضافهم في “قروب ” معه بجانب الملحق الثقافي وتم التنسيق لخطة الإجلاء عبر طائرة خاصة .

وكان 10 طلاب قد وصولوا إلى أرض المملكة قبل أيام قلية ، وأثبتت فحوصات وزارة الصحة عدم إصابتهم بالفيروس القاتل ، وتم عزلهم 14 يوم احتياطياً .