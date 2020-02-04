بالفيديو.. سكودا تكشف عن سيارتها الجديدة Karoq بسعر مفاجئ

أميرة خالد(صدى):

طرحت شركة سكودا أوتو سيارتها الجديدة Karoq والتي لاقت نجاح غير مسبوق مع بداية طرحها .

وتتميز السيارة الجديدة الرباعية الدفع بمظهر أنيق جمع بينkodiaq الكبيرة و Tiguan من فولكس فاجن ، فضلاً عن سعرها المناسب بواقع 25 ألف دولار .

كما جاءت السيارة بهيكل بانورامي يجمع بين العصرية والفخامة ، وأقراص عجلات من الكروم بمقاس يصل لـ 20 إنشا .

أما المحرك الأساسي للسيارة بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصان وعلبة سرعة أوتو ماتيكية بـ 8 مراحل لزيادة السرعة إلى 100 كم / الساعة في أقل من 9 ثوان .