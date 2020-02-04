نيمار يرفض حضور مباراة فريقه بسبب حفله الصاخب !

وكالات(صدى):

في قرار صادم لباريس سان جيرمان ، أعلن النجم البرازيلي نيمار غيابه عن حضور مباراة فريقه أمام نانت بالدوري الفرنسي .

وجاء هذا القرار بعد 48 ساعة فقط من حفل عيد ميلاده الصاخب الذي أقامه في ملهى ليلي ، مستغلاً إصابته الخفيفة في تسبيب عدم الحضور ، بعد تمرده الملحوظ على ناديه في الفترة الأخيرة .

وقال مدرب سان جيرمان ، ” “توماس توخيل ” : هذه ليست الطريقة الأمثل للاستعداد للمباراة، لكنها ليست أسوأ شيء في العالم .

وأضاف : هذه الحفلة صعبت علي مهمة حماية اللاعبين، لقد أعطت للناس فرصة للهجوم علينا. علينا التأقلم مع الموضوع. لكنني لن أجلس اللاعبين الذين حضروا الحفل على دكة البدلاء

وكان نيمار قد أقام حفله الصاخب أمس الأول في ناد ليلي قرب برج إيفل، و حضر عدد كبير من النجوم أبرزهم الأوروغواياني إيدنسون كافاني، والإيطالي ماركو فيراتي، والهولندي ميمفس ديباي.