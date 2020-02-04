موظف يسرق 15 مليون درهم لشراء «ساعة» و «سيارة»

دبي(صدى):

شهدت دبي الإماراتية واقعة غريبة من نوعها؛ حيث أقدم موظف على سرقة 244 ألف بطاقة شحن تعبئة رصيد من شركة الاتصالات التي يعمل بها، قيمتها نحو 15 مليون درهم ليشتري سيارة بنتلي وساعة رولكس؛ حيث أهدى معظمها إلى زوجته وأبنائها من زوجها السابق.

وتنظر محكمة الجنايات في دبي القضية؛ حيث اتضح أن المتهم الذي يتقاضى شهرياً نحو 17 ألف درهم ليس لديه دخل آخر سوى الوظيفة، ولكنه يملك سيارة رانج روفر حديثة بلوحة مميزة جداً فضلاً عن سيارتين من طراز بنتلي ونيسان باترول حديثتين أيضاً ويرتدي ساعة رولكس لا يقل ثمنها عن 100 ألف درهم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه اشترى لأبناء زوجته من زوجها السابق رقمي هاتف مميزين وكان يشحن لهما أسبوعياً الرقمين ببطاقات شحن، كما أنه يحمل في سيارته كمية كبيرة من بطاقات التعبئة التي سرقها.