القبض على الشاب المتحرش بفتاة في وادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة وادي الدواسر، صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على الشاب الذي تحرش بفتاة عدة مرات أمام أحد المحال التجارية بالمحافظة وادي الدواسر.

وأسفرت إجراءات الاستدلال، عن تحديد هوية المتورط في ذلك، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وجاء ذلك ضمن الجهود المثمرة التي تقوم فيها شعبة التحريات والبحث الجنائي في ضبط المخالفين في القضايا الأمنية من خلال تتبع تحركاتهم ورصدها بسرية تامة والقبض عليهم في أوقات قياسية.

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