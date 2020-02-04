«تويوتا» تحل مشكلة سائقي المملكة عند الخلط بين دواسة البنزين والفرامل

الرياض(صدى):

أعلنت شركة تويوتا، عن تطوير تقنية جديدة للحد من مشكلة سوء استخدام دواسة البنزين، على أن يتم إطلاقها في اليابان بشكل مبدأي.

وأوضحت «تويوتا» أن تقنية “Acceleration Suppression Function” ستصل إلى الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم لاحقًا ومنها المملكة، مضيفة أنها ستعمل على تحديث أنظمة التحكم في التسارع الموجودة في بعض الطرز الحالية خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن التقنية تهدف إلى التحكم في التسارع عندما يتم الضغط بشكل غير طبيعي على دواسة البنزين حتى في حالة عدم وجود عوائق.