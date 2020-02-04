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بالصور.. حادث مروري لحافلة تقل 6 معلمات بالطائف بسبب جمل سائب

بالصور.. حادث مروري لحافلة تقل 6 معلمات بالطائف بسبب جمل سائب
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت حافلة تقل عدد من المعلمات صباح اليوم الثلاثاء لحادث مروري على طريق “عشيرة – المحاني ” بسبب جمل سائب .

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات للمعلمات –ولله الحمد – ، فيما تعرض سائق الحافلة لإصابة متوسطة وتم نقله للمستشفى .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن المعلمات أكملن يومهن الدراسي بشكل طبيعي بعدما أنقذتهن العناية الإلهية ، كما أكد أن السائق في حالة مستقرة .

وأشار إلى أن المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي اطمئن على صحة المعلمات ووجه بتقديم كافة الخدمات لهن .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله على سلامتهن وخطاهن السو
وربي يقوم السائق بالسلامة واجر وعافية

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 31 دقيقة

الحمد لله على سلامة المعلمات وسائقهن ومايشفن شر لزم يدورن حل للإبل السائبة على الخطوط السريعة

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