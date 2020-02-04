بالصور.. حادث مروري لحافلة تقل 6 معلمات بالطائف بسبب جمل سائب
تعرضت حافلة تقل عدد من المعلمات صباح اليوم الثلاثاء لحادث مروري على طريق “عشيرة – المحاني ” بسبب جمل سائب .
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات للمعلمات –ولله الحمد – ، فيما تعرض سائق الحافلة لإصابة متوسطة وتم نقله للمستشفى .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن المعلمات أكملن يومهن الدراسي بشكل طبيعي بعدما أنقذتهن العناية الإلهية ، كما أكد أن السائق في حالة مستقرة .
وأشار إلى أن المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي اطمئن على صحة المعلمات ووجه بتقديم كافة الخدمات لهن .
شيّووووون[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله على سلامتهن وخطاهن السو
وربي يقوم السائق بالسلامة واجر وعافية
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمد لله على سلامة المعلمات وسائقهن ومايشفن شر لزم يدورن حل للإبل السائبة على الخطوط السريعة