كلية الاتصالات بالرياض تنظم ( المشراق )

سعيد العجل(صدى):

نظمت إدارة النشاط بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض صباح اليوم فعاليات المشراق بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ومدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع و مدير خدمة المجتمع بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمطقة الرياض الأستاذ / سعود الشمري وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين ويستمر لمدة يومين ، في المبنى الشعبي بالكلية ، وشارك فيه مجموعة كبيرة من متدربي الكلية وقدمت خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية في جو جسد عبق الماضي وقدم صورة للأجواء التي عاصرها الآباء والأجداد ونقل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب

وحفلت الأيام بأنشطة متعددة شملت المسابقات والمنافسات والتحديات وبروح ترفيهية ممتعة وكان لتنوع الطبخات الأثر الجميل لدى المتدربين حيث تنافسوا في الجودة

وبمشاركة عدد من أقسام وإدارات الكلية قام مركز النشاط بالكلية بإعداد وتنفيذ هذا المهرجان السنوي .

وأوضح مدير مهرجان المشراق ومدير الأنشطة بالكلية الأستاذ / محمد الغامدي بأن هذه الفعالية تتم للسنة السادسة عشر على التوالي وتتنوع فيها الأنشطة عاما بعد عام وهي فرصة سنوية لاستكشاف المواهب ولبناء علاقة اجتماعية رائعة بين منسوبي الكلية وبين المدربين والمتدربين فيها كما أن مشاركة عدد من الإدارات لهذا العام شكل إضافة جميلة خدمت المتدربين .

وعبر الغامدي عن شكره وتقديره لعميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة و وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ / إبراهيم الحناكي على حرصهما الدائم لإنجاح هذه الفعالية وغيرها من أنشطة الكلية.