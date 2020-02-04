دلالات أكثر الأحلام شيوعاً وسر تكرارها

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تعتبر الأحلام مرآه تعكس ما يدور في وجداننا وعقولنا وربما تؤثر تلك الثوان الخاطفة التي نرى فيها أحلامنا على مجرى يومنا كله ، خاصة ً إذا كانت متكررة .

وكشف الباحثون في علم النفس عن دلالات أكثر الأحلام شيوعاً مؤكدين أن تكرارها يدل على استمرار الحالة النفسية ذاتها ، وهي كالتالي :

1- حلم المطاردة : أي رؤية أن شخص أو مجموعة أشخاص يطاردونك ، ويعني أنك لا تتعامل مع أمورك بشكل جيد وأنك تخشى اتخاذ خطوة ما مما يسبب التوتر .

2- حلم السقوط : وهويعني أنك متمسك جداً بشئ يجب عليك أن تتركه أو أن غير قادر على السيطرة على زمام أمورك .

3- حلم التعري : وهو يعني شعورك بالضعف ، وغالباً ما يكون عند بدء مرحلة جديدة من حياتك إذ تشعر ببعض الخوف كالإقدام على الإرتباط أو العمل في وظيفة جديدة .

4- حلم التأخير على اجتماع مهم : يعني أنك تواجه صعوبة في التوفيق بين المسؤوليات والإلتزامات .

5- حلم أنك غير مستعد للإمتحان : ويدل على تحملك الكثير من المسؤولية وشعورك بالضغط .

6- حلم سقوط الأسنان : يرمز إلى عدم الثقة بالنفس .

7- حلم الخروج مع شخص مشهور : وهو يعني أنك مولع بهذا المشهور أو أنك تسعى لتقليده .

8- حلم الطيران : يعنى الشعور بالحرية والسعادة.

9- حلم التواجد وسط محيط أو بحر : وهو يدل على السيطرة على مشاعرك أو العكس إن كنت في وضع خطر .