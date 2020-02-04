دينا بطمة: قبح الله سعيكم !

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دينا بطمة الجدل مجدداً قبل أيام من انعقاد جلسة قضية حساب ” حمزة مون بيبي” والمتهمة فيها بإنتحال شخصيات على مواقع التواصل الإجتماعي للإساءة لبعض الفنانات .

وأكدت ” بطمة ” عبر انستجرام أن هناك حساب ينتحل شخصيتها ويسئ لها شخصيا ، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده .

وقالت : هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبدا ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكرا .

كما نشرت صورة أظهرت أن الحساب يتعامل مع أشخاص باسمها ورد على أحد المتحدثين وعلقت قائلة : أهلا أختي آه بدلتوه هذا الحساب الاحتياطي الآخر به مشاكل …”، وعلقت دنيا بطمة على هذه المحادثة قائلة: “قبح الله سعيكم ” .

وأضافت : حسابي عليه 5 ملايين و500 ألف متابع حقيقين ،” الله يكفينا خبث لطفاء المظاهر”، و”عذرا لمن لا أعجبهم اكرهوني لصراحتي خيرا من أن تحبوني لنفاقي ” .

ومن المقرر أن تنعقد جلسة بطمة وشقيقتها ابنسام 10 فبراير الجاري في القضية المثيرة للجدل والتي فجرتها الفنانة المغربية سميرة الدوادي ..