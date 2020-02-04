بالفيديو.. أصالة تتغزل في شاب بعد طلاقها

أميرة خالد(صدى):

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري في واحد من جمهورها وهو يغني أغنيتها الأخيرة التي أطلقتها عقب طلاقها من زوجها طارق العريان “شامخ”، ويقوم بالعزف على الجيتار.

ونشرت أصالة، مقطع فيديو للشاب عبر حسابها الشخصي على إنستغرام؛ معلقةً: ” الله الله الله .. مين بيعرف مين هالرّائع الحسّاس؟ ” لتعود وتعدل تعليقها ” رائع هالشاب رائع “.

واعتبر المتابعون أنها تخطت أزمة طلاقها على العلن ومحاولتها الدائمة في الهروب إلى الفن والأغاني، مؤكدين جودة صوت الشاب ورقة إحساسه، بينما اعترض البعض على أدائه.