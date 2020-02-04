قرار صادم لمحمد الشرنوبي في خلافه مع خطيبته السابقة

القاهرة(صدى):

تلقى الفنان المصري محمد الشرنوبي، صدمة جديدة بشأن نزاعه مع خطيبته السابقة سارة الطباخ ومنتجة أعماله بعد، حيث أصدرت لجنة التحقيق من قبل مجلس غرفة صناعة السينما المصرية قرارًا يلزمه بتنفيذ عقده مع سارة بصفتها الممثل القانوني لشركة “إيرث برودكشن”.

ونص القرار على أن أهمها التزامه بتسليمها توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد؛ فضلًا عن ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء.

وأضاف: ” في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار ” .

ومن الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت قرارا ضد الشرنوبي في الأزمة بينه وبين والطباخ بعدما قررت شطب الدعوى رقم 687 لسنة 11 ق والتي أقامها المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.