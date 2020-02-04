شكوى أممية ضد أردوغان لقتل النساء وحظر الإضراب

جنيف(صدى):

قدمت منظمات حقوقية تقاريرًا حول الانتهاكات في تركيا وجرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان؛ وذلك خلال خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، كشفت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، في تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قُتِلن في تركيا خلال شهر يناير من قِبَل الرجال؛ لرغبتهن في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة؛ حيث أن 15 سيدة قُتِلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة، وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.

وقال نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، أنه تم حظر 16 إضرابًا عن العمل في عهد حزب العدالة والتنمية، فضلًا عن انخفاض عدد الإضرابات 85% في الفترة من 2001 وحتى 2015، معلقًا: ” إن حق الإضراب في تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط “؛ حيث تم منع العديد من الإضرابات بالقوة من قبل جزب العدالة والتنمية الحاكم.