القبض على متهمين كبّلا مواطناً باستراحة وضرباه حتى الموت في حائل

علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة حائل من القبض على متهمين اثنين تورطا في جريمة قتل مواطن في استراحة بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه حتى فارق الحياة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين في القضية أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على متهميْن اثنيْن بالعقد الثالث من العمر.

وأضافت، بعد توافر الدلائل على تورّطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما .