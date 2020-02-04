شاب يقتل امه خنقاً بسبب خلافات عائلية !

دمشق(صدى):

في جريمة قتل مروعة هزت محافظة طرطوس السورية ، أقدم شاب على قتل أمه المسنة خنقاً دون سبب معروف وتركها جثة هامدة في منزلها ولاذ بالفرار .

وفي التفاصيل ، فقد عثر الأهالي على جثة المسنة ،وبإبلاغ الشرطة تأكد أن الوفاة ليست طبيعية وأن الضحية تعرضت لعملية خنق ،في ظل اختفاء ابنها ما زاد من الشكوك حوله .

وتمكنت الشرطة من استدراج الشاب بعدما نصبت كمين له ليقع في شر أعماله ، ويعترف بجريمته الشنعاء بلا تأنيب ضمير مرجعاً ذلك إلى خلافات عائلية ! ، ليتم حبسه تمهيداً لتوقيع العقوبة المستحقة عليه نظاماً .