شاب يقتل امه خنقاً بسبب خلافات عائلية !
في جريمة قتل مروعة هزت محافظة طرطوس السورية ، أقدم شاب على قتل أمه المسنة خنقاً دون سبب معروف وتركها جثة هامدة في منزلها ولاذ بالفرار .
وفي التفاصيل ، فقد عثر الأهالي على جثة المسنة ،وبإبلاغ الشرطة تأكد أن الوفاة ليست طبيعية وأن الضحية تعرضت لعملية خنق ،في ظل اختفاء ابنها ما زاد من الشكوك حوله .
وتمكنت الشرطة من استدراج الشاب بعدما نصبت كمين له ليقع في شر أعماله ، ويعترف بجريمته الشنعاء بلا تأنيب ضمير مرجعاً ذلك إلى خلافات عائلية ! ، ليتم حبسه تمهيداً لتوقيع العقوبة المستحقة عليه نظاماً .
تركي بن حميد[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل …. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه.
fares[ عدد التعليقات: 1442 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمدلله على العافية
ما يحمد الله على وجود امه على راسه\
كم اتمنى ان تعود امي لي لكن الحمدلله على كل حال الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
القحطانى[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 47 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه.
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54138 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله لايعطيه عافيه😐
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45594 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يخيبه فوق ما خيبه