تعيين 219 معلمة بديلة على وظائف إدارية
أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 219 معلمة ممن تم التعاقد معهن كمعلمات بديلات وذلك على وظائف إدارية وفقاً للماة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية .
وتدعو الوزارة المعلمات البديلات المعينات لإستكمال الإجراءات بالدخول على نظام فارس الإلكتروني ، إذ أن هناك عدد من هؤلاء المعلمات لم تكملن أوراقهن الثبوتية .
ومن المقرر صرف راتب شهر لكل معلمة منهن في بداية التعيين مالم تكن لها وظيفة حكومية سابقة ، مع توقيعها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية أخرى وأنها تحت التجربة لمدة عام ، وفقاً للمادة 45 .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54138 ] نشر منذ 1 ساعة
باالتوفيق يامعلمات🙂