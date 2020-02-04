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تعيين 219 معلمة بديلة على وظائف إدارية

تعيين 219 معلمة بديلة على وظائف إدارية
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 219 معلمة ممن تم التعاقد معهن كمعلمات بديلات وذلك على وظائف إدارية وفقاً للماة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية .

وتدعو الوزارة المعلمات البديلات المعينات لإستكمال الإجراءات بالدخول على نظام فارس الإلكتروني ، إذ أن هناك عدد من هؤلاء المعلمات لم تكملن أوراقهن الثبوتية .

ومن المقرر صرف راتب شهر لكل معلمة منهن في بداية التعيين مالم تكن لها وظيفة حكومية سابقة ، مع توقيعها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية أخرى وأنها تحت التجربة لمدة عام ، وفقاً للمادة 45 .


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