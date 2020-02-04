الإمارات تزيح قطر من عرش الغاز الطبيعي بعد الإكتشاف الجديد

أبوظبي(صدى):

تواجه قطر تأثيرات اقتصادية فادحة بعدما أصبحت مهددة بالخروج من سوق صارات الغاز الطبيعي بعد الإكتشاف الجديد الذي أعلنت عنه الإمارات بواقع 80 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز الطبيعي .

وأكد خبراء أن اقتحام الإمارات سوق الغاز الطبيعي وتنافسها بقوة يزيح الدور القطري في السوق الذي طالما حاولت تعويض خسائر صادرات النفط والمواد الغير نفطية به ، ما سيؤثر حتماً على الميزان التجاري وتزداد الفجوة بين الصادرات والواردات القطرية ، وموارد النقد الأجنبي وغيرها من التأثيرات الإقتصادية .

وأكدت وكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية أن الإستغناء عن غاز قطر هو القادم لا محالة ، مشيرة إلى أن الإمارات ستصبح بين أكبر 10 احتياطيات في العالم من الغاز بعد الإكتشاف الجديد .

كما أشارت إلى خطط الإمارات لبناء محطات طاقة نووية وطاقة شمسية ، وستقوم شركة بترول أبو ظبي الوطنية العملاقة ” أدنوك ” بدعوة الشركات الدولية للمساعدة في الإستفادة من رواسب الغاز التي لم تكن في الحسبان .