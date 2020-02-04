الإمارات تزيح قطر من عرش الغاز الطبيعي بعد الإكتشاف الجديد
تواجه قطر تأثيرات اقتصادية فادحة بعدما أصبحت مهددة بالخروج من سوق صارات الغاز الطبيعي بعد الإكتشاف الجديد الذي أعلنت عنه الإمارات بواقع 80 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز الطبيعي .
وأكد خبراء أن اقتحام الإمارات سوق الغاز الطبيعي وتنافسها بقوة يزيح الدور القطري في السوق الذي طالما حاولت تعويض خسائر صادرات النفط والمواد الغير نفطية به ، ما سيؤثر حتماً على الميزان التجاري وتزداد الفجوة بين الصادرات والواردات القطرية ، وموارد النقد الأجنبي وغيرها من التأثيرات الإقتصادية .
وأكدت وكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية أن الإستغناء عن غاز قطر هو القادم لا محالة ، مشيرة إلى أن الإمارات ستصبح بين أكبر 10 احتياطيات في العالم من الغاز بعد الإكتشاف الجديد .
كما أشارت إلى خطط الإمارات لبناء محطات طاقة نووية وطاقة شمسية ، وستقوم شركة بترول أبو ظبي الوطنية العملاقة ” أدنوك ” بدعوة الشركات الدولية للمساعدة في الإستفادة من رواسب الغاز التي لم تكن في الحسبان .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54138 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو ي عيال زايد كفو👍👍👍