بالفيديو.. ميسي يساعد أولاده في إحراز الأهداف

وكالات(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات مميزة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وهو يلاعب أطفاله الثلاثة تياغو وماتيو وتشيرو في ساحة صغيرة؛ حيث أخذ يصنع لهم الأهداف.

ووقف الابن الأكبر في مركز حراسة المرمى، فيما ظهر ماتيو وهو يستقبل كرات والده ويحاول التسجيل، بينما كان تشيرو يتزحلق على الأرض.

وكان ميسي قد صنع هدفين في أقل من دقيقة لزميله أنسو فاتي في مباراة برشلونة مع ليفانتي، أول أمس الأحد، ليصبح فاتي أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل هدفين في مباراة واحدة.