نجم برشلونة في طريقه إلى أتلتيكو مدريد

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن تفاوض أتلتيكو مدريد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل .

ولم تكشف عن قيمة العرض المقدم ، إلا أنه من المتوقع موافقة “راكيتتش ” على الصفقة في ظل خلافه مع إدارة برشلونة واستيائه من الطاقم الفني للفريق بقيادة إيرنيستو فالفردي المُقال .

كما لم يتبقى من عقد اللاعب سوى عام واحد وهي فرصة لبرشلونة للحصول على مبلغ مالي حال رحيل اللاعب عن الفريق .

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي الكرواتي ” راكيتتش ” مط اهتمام وجذب لأكثر من نادي منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، حيث حاول يوفنتوس وانتر ميلان ضمه وكذلك كان لبرشلونة سابقة مفاوضات معه .