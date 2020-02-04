بالفيديو.. زوج يقطع رأس زوجته ويسير بها في الشارع

نيودلهي(صدى):

أقدم هندي على فعل مروع بعدما ذبح زوجته وأخذ يحمل رأسها المقطوعة وهي ملطخة بالدماء، وسار بها في شوارع قرية بهادوربور بولاية أوتار براديش، في شمال الهند، وذلك لوجود خلاف شديد بينهما.

وتعمد الشاب ذو الـ30 عامًا إثارة الرعب بين المارة الذين أخذوا يصرخون لتلويحه لهم بالرأس، وفي حال رؤيتهم رأس الزوجة المقطوع وهي في يد المتهم، حيث سار الزوج لعدة مئات من الأمتار قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة، وهو يغني النشيد الوطني.