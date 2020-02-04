صوت «المنبه» التقليدي يؤدي إلى الترنح عند الاستيقاظ

أميرة خالد(صدى):

أكد باحثون من أستراليا أن صوت التنبيه التقليدي القاسي الشبيه بأجهزة الإنذار يجعلك تترنح؛ لافتين إلى إن الضيق الصباحي، المعروف باسم “جمود النوم”، يمثل مشكلة خطيرة في عالمنا الذي يجعلنا مشغولين لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه، أوضح ستيوارت مكفارلين، الباحث في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا: ” إذا لم تستيقظ بشكل صحيح، يمكن أن يتراجع أداء عملك لفترات تصل إلى أربع ساعات، وقد يرتبط ذلك بحوادث كبيرة “.

وأجرى استبيانًا أظهر أن الأصوات الموسيقية قد تكون العنصر الأساسي في تحسين مستوى اليقظة، وهو ما لم يكن متوقعا، بحسب مكفارلين، “بالنظر إلى أن معظم الناس يستخدمون أجهزة الإنذار للاستيقاظ، فقد يكون للصوت الذي يختارونه تداعيات مهمة”.

وقال مكفارلين: “هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين قد يعملون في مواقف خطيرة بعد فترة وجيزة من الاستيقاظ، مثل رجال الإطفاء أو الطيارين”؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر نفسه ينطبق على أي شخص يجب أن يكون في حالة تأهب سريع، مثل شخص يقود سيارته نحو المستشفى في حالة طوارئ.