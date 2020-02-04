«بالأرقام» عداء أردوغان لإسرائيل مزعوم وينافي الواقع

أنقرة(صدى):

أصبح التطبيع التركي الإسرائيلي، على مرأى الجميع، ومع ذلك يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمثيل عداءه للكيان الصهيوني، حتى الآن.

وفي هذا السياق نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مقطعًا، يكشف خداع أردوغان، وتقمصه شخصية المناضل ضد إسرائيل بينما هو على عكس ذلك.

وكشف الفيديو عن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل حيث بلغ 4 مليارات دولار، حيث تستورد تركيا من إسرائيل بقيمة 1410 ملايين دولار، وتصدر لها بقيمة 2856 مليون دولار، وزاد حجم تجارة تركيا الخارجية مع إسرائيل في عهد أردوغان فقط بنسبة 14%.

وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا 14 مليار دولار، وذلك خلال عام 2017، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية من تركيا 2.9 مليار دولار.

كما أصبحت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية أكبر ناقل للمسافرين الإسرائيليين حول العالم، كما وقعت الخطوط الجوية التركية «HAPOALIM» عام 2018 اتفاقية مع أكبر بنك إسرائيلي «ISRACARD» بهدف إصدار بطاقات خصم لرحلات الطيران على خطوطها من وإلى إسرائيل.

وسجلت حركة السياحة الإسرائيلية إلى تركيا رقمًا قياسيًا عام 2019، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا تركيا نحو 560 ألفًا خلال العام الماضي.

وفي عام 1996 وقعت أنقرة وتل أبيب اتفاق الشراكة الاستراتيجية علنًا، والذي شمل عدة بنود تنص على التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراية، واستمر حزب العدالة الاجتماعية في تلك الاتفاقية عقب وصوله إلى الحكم.

وفي الوقت الذي أدان فيه أردوغان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009، إلا أن إسرائيل كشفت عن صفقة سلاح جديدة مع أنقرة، واشترت تركيا من إسرائيل 10 طائرات بدون طيار من طراز هيرون.

ولازال رئيس النظام التركي يستعرض مسرحيته، بالتزامن مع صفقة القرن 2020، متقمصا دور البطل القومي الذي يواجه إسرائيل بالكلام فقط.

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