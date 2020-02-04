المسند: الصفر المئوي والصقيع سيعودان
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، تغير الأجواء نهاية الأسبوع الجاري.
وقال المسند، إن التوقعات لا زالت تُشير إلى تغير في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع القادم.
وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع القادم، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92557 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ، خير ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45590 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمنا برحمته الواسعة
سبحان الله العظيم من الأسبوع الماضي يوم ضباب ويوم شمس