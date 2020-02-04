المسند: الصفر المئوي والصقيع سيعودان

سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، تغير الأجواء نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسند، إن التوقعات لا زالت تُشير إلى تغير في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع القادم.

وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع القادم، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.