غموض في العثور على جثة راقصة بشقة رجل أعمال شهير
عثرت الأجهزة الأمنية في روسيا، على جثة راقصة عارية في شقة مستأجرة لرجل أعمال كوري شهير.
وفتحت الشرطة الروسية، تحقيقًا موسعًا في الواقعة، التي يسيطر عليها الغموض حتى الآن.
وأفاد رجل الأعمال، بأنه اصطحب الراقصة إلى شقته، وذهب للاستحمام، وعند خروجه عثر عليها جثة هامدة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23677 ] نشر منذ 1 ساعة
ok
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33299 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن يكون هذا من سؤ حظه التعيس ان تموت في شقته
محماس السادس[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 59 دقيقة
حتى الكواريه يفصعو الروسيات..