  • الثلاثاء 4

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غموض في العثور على جثة راقصة بشقة رجل أعمال شهير

غموض في العثور على جثة راقصة بشقة رجل أعمال شهير

غموض في العثور على جثة راقصة بشقة رجل أعمال شهير
موسكو(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في روسيا، على جثة راقصة عارية في شقة مستأجرة لرجل أعمال كوري شهير.

وفتحت الشرطة الروسية، تحقيقًا موسعًا في الواقعة، التي يسيطر عليها الغموض حتى الآن.

وأفاد رجل الأعمال، بأنه اصطحب الراقصة إلى شقته، وذهب للاستحمام، وعند خروجه عثر عليها جثة هامدة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23677 ] نشر منذ 1 ساعة

ok

[ عدد التعليقات: 33299 ] نشر منذ 1 ساعة

ممكن يكون هذا من سؤ حظه التعيس ان تموت في شقته

[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 59 دقيقة

حتى الكواريه يفصعو الروسيات..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *