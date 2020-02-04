غموض في العثور على جثة راقصة بشقة رجل أعمال شهير

موسكو(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في روسيا، على جثة راقصة عارية في شقة مستأجرة لرجل أعمال كوري شهير.

وفتحت الشرطة الروسية، تحقيقًا موسعًا في الواقعة، التي يسيطر عليها الغموض حتى الآن.

وأفاد رجل الأعمال، بأنه اصطحب الراقصة إلى شقته، وذهب للاستحمام، وعند خروجه عثر عليها جثة هامدة.