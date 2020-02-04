لحظة مهاجمة أمريكي لنجل ترامب وتدخل قوي من الحرس
تعرض نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جونيور، للهجوم من قبل أحد الأشخاص، أثناء دفاعه عن والده.
وحاول الشخص الوصول إلى المنصة خلال كلمة جونيور في مؤتمر صحفي، والاعتداء عليه، لكن سرعان ما تعامل الحرس الخاص به بقوة مع الأمر.
واستمر جونيور، في الدفاع عن والده قائلا: إنه يسير في طريقه بشكل صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين.
ووجه شكره للأمريكيين على ثقتهم في دونالد ترامب، قائلا: إنه لا يضيع ولا يدخر وقتا في خدمة بلاده ويعمل دائما لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 33299 ] نشر منذ 57 دقيقة
يبدو ان هذا من اذناب الدمقراطيين المعارضين لرئيس الامريكي الجمهوري
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 21 دقيقة
النهاية..أنه أخرج من القاعة..ولن يرفع عليه ابن ترمب قضية لأنه معارض سياسي وتحدث في السياسة
ماذا ( لو ) حدث مثل هذا لمسؤول عربي، اقول لو..يعني مستحيل…
لن أكمل..لان الجميع يعرف نهاية من اعترض على المسؤول في مكان عام.
لكن في شيء في قلبي لازم اقوله ورزقي على الله.
هو أن الحضارة والرقي والسيطرة على العالم من قبل أمريكا الدولة التي لايمكن الاعتداء عليها او يحدث فيها انقلاب عسكري او تقاتل للوصول لكرسي الحكم
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سببه.
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جيمس ماديسون الإبن رابع رئيس للولايات وعرف بأبي الدستور. لعب دوراً هاماً في وضع دستور الولايات المتحدة عام 1787 و توماس جفرسون وبنجامين فرانكلين.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 7 دقائق
للتنويه: لما سبق
عندما قلت لا يمكن الاعتداء عليها..قصدت احتلال أجزاء من الأراضي الأمريكية…
وإلا قد تم الإعتداء عليها في ميناء “بيرل هاربر” في هونولولو ، جزر هاوي من قبل الطيران الياباني الذي دمر الأسطول الأمريكي.
بعدها اصدر الرئيس هاري ترومان أوامره بضرب اليابان بالسلاح الذري.
إيران محور الشر تعرف هذا الشيء جدا جدا..
لذلك لن تتعرض للسفن الحربية الأمريكية في الخليح العربي وبحر العرب.