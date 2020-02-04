خائنة قتلت زوجها: لولا استعجال عشيقي كانت الأمور مرت كما أردت!

القاهرة(صدى):

في اعترافات استفزازية، أقرت سيدة مصرية خائنة، بقتل زوجها بمساعدة عشيقها.

وذكرت المتهمة في اعترافتها، أن عشيقها كان السبب الرئيسي في كشف خطتهما، بسبب استعجاله على قتل الزوج المغدور به.

وقالت: عملت كل حاجة في هدوء ووضعت السم لزوجي في الشاي، حتى سقط على الأرض، لكن عشيقي قام بخنقه لاستعجاله على العلاقة.

وأضافت المجرمة: لولا استعجال عشيقي وتصرفه من تلقاء نفسه كانت الأمور مرت كما أردت، وكان بإمكاني إبلاغ شقيق زوجي بأن الوفاة حدثت بشكل طبيعي أثناء النوم بسبب أزمة قلبية، لكن آثار الإحمرار حول رقبة زوجي ساهم في كشف الجريمة بعد ساعات من حدوثها.