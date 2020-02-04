الستينية العائدة لطليقها تروي أسباب موافقتها على الزواج منه ثانية

عادل الحربي(صدى):

روت المواطنة التي عادت لزوجها المسن بعد طلاق دام 22 عامًا، في خميس مشيط، تفاصيل وأسباب موافقتها على الزواج منه مرة ثانية، رغم مرور تلك السنوات.

وأكدت المواطنة الستينية، في حديثها للعربية، أن عودتها كانت استجابة لطلب ابنها الأكبر وبعض الأقارب الذين أرسلهم إليها للتوسط.

وأوضحت أن زوجها الذي يعاني الشلل، أخبر أبنائه بأنه لا يريد أن يبقى عندهم، ولا يريد أن يهتم به أحد ويرعاه سواها.

يذكر أن الزوج قد أصيب بجلطة بالمخ وشلل نصفي جعله قعيداً ويحتاج إلى الرعاية والمؤانسة، ولم تتردد الزوجة في العودة له والوقوف بجانبه.

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