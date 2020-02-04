دكتورة إماراتية لوسيم يوسف: «لا تسب البخاري والدين أنت جالس تسوي فتنة!»
وجهت دكتورة إماراتية، رسالة للداعية وسيم يوسف، الذي أعفاه مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير.
وقالت الدكتورة الإماراتية في مقطع فيديو، موجهة حديثها ليوسف: لا نرضى واحد يخرب مجتمعنا ويقسمنا فريقين، كلنا ملتفين حول القيادة.
وانتقدت تصريحاته الأخيرة التي تسببت في إثارة الجدل، قائلة: لا تسب البخاري والدين أنت جالس تسوي فتنة.
وتعرض الداعية وسيم يوسف للهجوم، منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وتفسيره للأحاديث النبوية.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 33287 ] نشر منذ 51 دقيقة
ولماذا يسب البخاري ؟