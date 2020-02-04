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دكتورة إماراتية لوسيم يوسف: «لا تسب البخاري والدين أنت جالس تسوي فتنة!»

دكتورة إماراتية لوسيم يوسف: «لا تسب البخاري والدين أنت جالس تسوي فتنة!»
أبوظبي(صدى):

وجهت دكتورة إماراتية، رسالة للداعية وسيم يوسف، الذي أعفاه مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير.

وقالت الدكتورة الإماراتية في مقطع فيديو، موجهة حديثها ليوسف: لا نرضى واحد يخرب مجتمعنا ويقسمنا فريقين، كلنا ملتفين حول القيادة.

وانتقدت تصريحاته الأخيرة التي تسببت في إثارة الجدل، قائلة: لا تسب البخاري والدين أنت جالس تسوي فتنة.

وتعرض الداعية وسيم يوسف للهجوم، منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وتفسيره للأحاديث النبوية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33287 ] نشر منذ 51 دقيقة

ولماذا يسب البخاري ؟

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