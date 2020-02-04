بالصور..عيد ميلاد نيمار المثير للجدل بحضور حسناوات ‫لاعبي باريس سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، حضور لاعبي فريق باريس سان جيرمان وزوجاتهم، بعيد ميلاد نيمار دا سيلفا الـ 28.

واحتفل نيمار بعيد ميلاده بأحد الملاهي غرب باريس، داعيا لاعبي الفريق وعددا من موظفي ومسؤولي النادي لحضور الاحتفال.

يذكر أن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أعرب عن غضبه من دعوة لاعبه البرازيلي نيمار زملاءه في الفريق للاحتفال بعيد ميلاده، قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت بالدوري الفرنسي، مؤكدا أنه يشتت انتباههم.

اقرأ أيضًا: