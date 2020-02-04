دي سوزا يشكو جهاز الأهلي الطبي ويحمله مسؤولية إصابته

طلال الغامدي(صدى):

حمل لاعب النادي الأهلي، اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، الجهاز الطبي بالنادي مسؤولية إصابته الحالية.

وقال دي سوزا، إنه عقب مباراة الرائد شعر بآلام شديدة في ركبته وطلب من الجهاز الطبي عمل الفحوصات اللازمة.

وأضاف: بالفعل تم عمل الأشعات وأخبرني الجهاز الطبي بأن كل شيء على ما يرام.

وتابع: لعبت مباراة الملحق الآسيوي ولم أكن بحالتي البدنية الجيدة وتحاملت على نفسي حتى نهاية المباراة لكن الأمور ازدادت سوءاً، حيث أجريت فحوصات أخرى بينت وجود الكثير من المشاكل لدي في الركبة.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن أن دي سوزا، مصابًا بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع.