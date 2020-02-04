وزير العدل يكشف قرارًا لن يُمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما أمام القاضي

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية، يصدر خلال أيام ويطبق فورًا، ويتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما أمام القاضي.

وقال الصمعاني خلال برنامج «في الصورة»: سيصدر بإذن الله تعديل للوائح المرافعات الشرعية بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه وكذلك دعاوى الفرقة من المرأة إلا بوجود الزوجين.

وأضاف: يحال الزوج والزوجة إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين ليتم عرض استمرار الرابطة الزوجية أو إعادتها خاصة إذا كان هناك أطفال.

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