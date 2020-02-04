الإطاحة بالمتورطين في تهشيم رأس عشريني بحائل

علي العنزي(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول، الذي وثق وجود شاب عشريني مقتولا داخل سيارة بحائل، نجحت الجهات الأمنية في الأطاحة بالمتهمين الرئيسين في الواقعة.

وكشفت التحريات، أن أحد المتورطين ترك سيارته -التي ظهرت بالمقطع- عند أحد أقاربه، بعد أن ادعى أنها تعرضت لعطل، وغادر منزله بحائل.

وداهمت قوة المهمات والواجبات الخاصة المنزل وتم القبض على المتهم، فيما تم القبض على الشريك الآخر، بعد ساعات قليلة.

وكان المتوفى ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم رأسه، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة.

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